Масштабна пожежа спалахнула на одному з овочевих ринків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Стовпи чорного диму видно за десятки кілометрів від місця інциденту. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри пожежі.

Кажуть, рятувальники намагаються загасити полум'я. Чому зайнялося - не повідомляють. Так само невідомо, чи є потерпілі. Ринок, де горить, був одним з найбільших в еміраті Аджман.