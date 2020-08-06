В ОАЕ на ринку спалахнула масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа спалахнула на одному з овочевих ринків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Стовпи чорного диму видно за десятки кілометрів від місця інциденту. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри пожежі.
Кажуть, рятувальники намагаються загасити полум'я. Чому зайнялося - не повідомляють. Так само невідомо, чи є потерпілі. Ринок, де горить, був одним з найбільших в еміраті Аджман.
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