Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений [ Редактировать ]
На Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. Об этом говорится в обнародованном отчете ОБСЕ.
"Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля – ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", – говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.
Стоит отметить, что в ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки 27 июля.
Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Курахово. Медицинский персонал рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.
Напомним, боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины.
Как мы ранее писали, в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.
Читайте также, на Донбассе дважды нарушили режим тишины.
по теме
На Донбассе вступил в силу режим прекращения огня
27 июля, в 00.01 на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились политики
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным перед началом перемирия на Донбассе
Папа Римский поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе
Папа Римский Франциск поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе
На Донбассе пострадали украинские военные
За прошедшие сутки,12 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня
В Севастополе автомобиль въехал в автобус: пострадали дети
Среди пострадавших в ДТП есть дети