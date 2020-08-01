На Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. Об этом говорится в обнародованном отчете ОБСЕ.

"Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля – ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", – говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.

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Стоит отметить, что в ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки 27 июля.

Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Курахово. Медицинский персонал рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.

Напомним, боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины.

Как мы ранее писали, в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

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