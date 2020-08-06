"Северный поток-2": российский трубоукладчик отказался от проекта [ Редактировать ]
Российская компания Межрегионтрубопроводстрой (МРТС) не намерена принимать участие в достройке газопровода "Северный поток-2" с помощью трубоукладочной баржи "Фортуна". Об этом сообщает "РБК".
Баржа Фортуна, которую ранее связывали с проектом, по данным компании, находится в аренде для использования в других проектах.
В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи Фортуна. "АО МРТС не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.
Издание отмечает, что Фортуна использовалась для укладки труб в самом начале проекта.
При этом баржа сейчас находится в порту немецкого Ростока.
Если Фортуна не участвует в достройке Северного потока-2, не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик Академик Черский.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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