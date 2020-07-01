Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Об этом она сказала 1 июля в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.
По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.
"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - подчеркнула Меркель.
Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.
Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции по "Северному потоку-2".
Также мы писали о том, что Трамп раскритиковал "Северный поток-2".
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