Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Об этом она сказала 1 июля в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - подчеркнула Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции по "Северному потоку-2".

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