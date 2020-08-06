Вибухи у Бейруті визнали найпотужнішими неядерними вибухами в історії. Сила розривів становила 10% потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму у 1945 році. Британські вчені розрахували, що сила детонації дорівнювала вибуху близько півтори тисячі тонн тротилу.

Конфіскована з російського судна селітра, яка злетіла у повітря у Бейруті призначалася для заводу з виробництва промислової вибухівки. 2750 тонн вибухонебезпечного вантажу прямували з Грузії до Мозамбіку. Про це свідчать документи на вантаж, які надав колишній капітан сумнозвісного судна "Росус". Пролежавши у бейрутському порту 6 років - нітрат амонію здетонував, призвівши до катастрофічних руйнувань. Близько сотні людей загинули, більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки.

Наразі десятки держав запропонували свою допомогу Бейруту. Президент Франції Еммануель Макрон став першим іноземним лідером, який після серії вибухів відвідав Ліван.

Еммануель Макрон, президент Франції: