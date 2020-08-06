Вибухи у Бейруті визнали найпотужнішими неядерними вибухами в історії [ Редактировать ]
Вибухи у Бейруті визнали найпотужнішими неядерними вибухами в історії. Сила розривів становила 10% потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму у 1945 році. Британські вчені розрахували, що сила детонації дорівнювала вибуху близько півтори тисячі тонн тротилу.
Конфіскована з російського судна селітра, яка злетіла у повітря у Бейруті призначалася для заводу з виробництва промислової вибухівки. 2750 тонн вибухонебезпечного вантажу прямували з Грузії до Мозамбіку. Про це свідчать документи на вантаж, які надав колишній капітан сумнозвісного судна "Росус". Пролежавши у бейрутському порту 6 років - нітрат амонію здетонував, призвівши до катастрофічних руйнувань. Близько сотні людей загинули, більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки.
Наразі десятки держав запропонували свою допомогу Бейруту. Президент Франції Еммануель Макрон став першим іноземним лідером, який після серії вибухів відвідав Ліван.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Найближчим часом ми організуємо більше підтримки у Франції на європейському рівні. Я би хотів організувати ще й міжнародну співпрацю. Ми будемо обговорювати усе з командами на місцях, а також із владою. На цій базі Франція запропонує свої ініціативи.
по теме
Взрыв в Бейруте: кто из мировых лидеров первым направится в страну
После взрыва в Бейруте страна переживает тяжелые времена
Трагедия в Бейруте: число жертв чудовищного взрыва растет
Список погибших растет ежечасно, поскольку разбор завалов продолжается, из-под обломков зданий достают людей. Готовность оказать помощь Ливану выразили многие страны, в том числе Украина
Взрыв в Бейруте: 300 тысяч человек остались без крыши над головой
В Бейруте из-за взрыва в порту свои дома покинули около 300 тысяч жителей города
Взрыв в Бейруте: есть ли украинцы среди пострадавших
В городе на две недели объявили режим чрезвычайного положения
Потужний вибух у Бейруті: в радіусі кількох кілометрів вщент зруйновані будівлі
Рвонуло біля порту, за повідомленням місцевих ЗМІ, імовірно у приміщенні складу. Над містом піднялася хмара диму