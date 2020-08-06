Володимир Зеленський: Дотримання міжнародних угод - шлях до встановлення миру на Сході [ Редактировать ]
Сьогодні ж президент прибув у зону ООС. Під час спілкування з журналістами зазначив, що українська сторона готова зробити все, аби дотримуватися режиму тиші. Тож провокації з боку бойовиків мають залишатися без відповіді, натомість їх фіксуватиме група незалежних спостерігачів. Також Володимир Зеленський нагадав, що дотримання міжнародних угод - це шлях до встановлення миру на Сході.
Володимир Зеленський, президент України:
В житті можливо все і ми боремося за те, щоб цей режим тиші не порушувався, але все може бути, це життя, ви всі це розумієте. якщо б це залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би принципіальним - режим тиші, і ми би перейшли до наступних кроків, найголовніше - що ми хочемо витримати цей режим тиші - кожного дня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо, прогарантувати нічого не можу, но ми все робимо, дуже багато чого робимо - як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах в режимі відео-конференціях засідання ТКГ. Тому будемо і далі "тримати кулаки".
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