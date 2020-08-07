В Одеському порту понад два роки зберігається 10 тисяч тонн аміачної селітри [ Редактировать ]
На території Одеського порту зберігається понад 10 тисяч тонн аміачної селітри - утричі більше, ніж було у Бейруті.
Про це пише видання "Думская", з посиланням на адвоката Дениса Шкаровського. За його словами, небезпечний вантаж лежить у порту "Південний" понад два роки. Журналістам в адміністрації порту, натомість наголосили, що у мішках на їхній території - мінеральні добрива, а не аміачна селітра із сульфатними домішками, які здетонували у Бейруті.
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