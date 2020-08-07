Трансплантаційна незалежність. У МОЗ визнали розвиток пересадки органів в Україні пріоритетним. Днями, міністр оголосив поетапний план з чіткими критеріями. До речі, три тижні тому в столичному інституті Шалімова вперше за багато років зробили пересадку органів від одного донора одразу трьом пацієнтам. Усі операції пройшли успішно. Тих, хто отримав "друге життя"?

Я нічого не боялася. Сказали - їхати, я сіла й поїхала, ніби на весілля.

"Для вас є донор!" - ця новина для тернопільчанки Марії пролунала доволі несподівано. Того дня через ДПТ у столиці загинув чоловік, родичі якого дали згоду на пересадку його органів. На нову печінку Марія чекала майже рік. Через чотири години, в супроводі поліції, жінку з Тернополя доправили до столичного інституту імені Шалімова.

Марія Курятник, пацієнтка:

З машини і в операційну. Люди золоті руки мають, золоті серця. Просто, як кому повезе - кому донор швидше, кому пізніше, це все іде на державному рівні, це не якийсь чорний ринок, це все йде так, як воно має бути.

Операція пройшла успішно. І саме завдяки трупній трансплантації - жінка буде жити, бо з родичів як донор не підходив ніхто.

Олександр Гриненко, керівник відділу трансплантації та хірургії печінки НІХТ ім.О.О.Шалімова:

Потенціал великий, ми повинні міняти суспільну думку, на предмет донорування органів, міняти напевно підзаконні акти, міняти ситуацію в лікарнях, щоби кадри, які там працюють були націлені на забір органів і на трансплантацію.

І такі операції тут можуть робити щодня. Та через недосконалу законодавчу базу така трансплантація в Україні зараз відбувається хіба що через особисту ініціативу медиків.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова:

Я сподіваюсь, що не тільки в нашому закладі, який є головним у сфері трансплантації в нашій країні, а й у багатьох закладів усіх областей України будуть виконувати трансплантації різних органів, що дасть можливість врятувати, по-перше, життя, і по-друге, це заощадити кошти державі, які зараз виходять за кордон.

До речі, одна пересадка наприклад, серця в Білорусі коштує стільки, скільки у нас коштують п'ять таких операцій. У МОЗ розвиток трансплантації вже визнали пріоритетним. По всій Україні обрали 24 заклади, які здатні робити пересадку органів. У відомстві запевняють: як тільки буде створена робоча досконала система, їхній перелік розшириться.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Нам треба створити велику нормативну базу, нам треба створити єдину інформаційну систему з питань трансплантації - все це не було зроблено за 29 років. Але ми точно знаємо в які терміни і що ми будемо робити, як ми будемо розвивати, як ми будемо готувати наших лікарів, бригади, які можуть робити трансплантацію.

За стратегією міністерства досконала система трансплантації в Україні має запрацювати через два з половиною роки. Наразі ж, не дочекавшись пересадки органу, в Україні в середньому щодня помирають дев'ятеро хворих.