Для алергіків почався найпекельніший сезон - у серпні активно квітне амброзія. Пилок цієї рослини подразнює слизову, викликає температуру і навіть задишку.

Від цього алергену страждають тисячі українців, а на програму боротьби з амброзією виділяються мільйони бюджетних гривень. Щоправда, знищити бур'ян не так вже й просто. Як це роблять у Черкасах - бачив Станіслав Кухарчук.

На початку серпня в алергологічному відділенні Черкаської обласної лікарні завжди багато пацієнтів. Люди звертаються зі скаргами на кашель, задишку та подразнення слизової. Здебільшого ці симптоми викликає цвітіння амброзії. Дружина алергіка Лілія розповідає: її чоловік вже з десяток років страждає від цієї недуги.

Лілія Пономар, пацієнтка алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

Страшні симптоми: чешуться дуже очі, сльозяться, температура, ломота у тілі, споживає постійно таблетки.

Таких людей тільки по Черкаській області офіційно зареєстровано понад вісім тисяч осіб.

Наталя Гармаш, завідувачка алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

Можуть розвитися і проявитися більш тяжкі прояви - це приступи задухи, це прояви набряку слизових, шкіри і тоді вже треба буде звертатися до лікаря для надання ургентної допомоги.

Амброзія - справжня пошесть. Боротися з нею вкрай складно - сходять нові рослини безперервно 5 місяців на рік, та й ростуть інтенсивно. Цьогоріч лише у Черкасах на боротьбу з бур'яном-алергеном з міського бюджету виділили майже 600 тисяч гривень. Методів знищення амброзії всього чотири, але найдієвіший - тільки один, каже головний еколог міста.

Володимир Гусаченко, начальник Управління екології Черкаської міськради:

Це поверхнева обробка грунту, видалення амброзії і засів злаковими травами - це він є найдорожчий але найефективніший.

Нині черкаські комунальники планують розчистити від амброзії понад 60 гектарів міської землі. А от що робити із алергеном на орендованих та безхозних територіях - придумали самі містяни.

Ось так в одному з мікрорайонів Черкас на вагу приймають вирвану амброзію. Вже тиждень у цьому наметі щовечора збирають рослини. Ініціатор такої акції - Олександр Докучаєв. Від гострої алергії вже другий рік страждає його маленький син. Чоловік каже, загітувати людей на таку справу було легко. Тим, хто хоче допомогти - у наметі видають рукавички та маски. А ті, хто прагне позбутися амброзії - платять гроші.

Олександр Докучаєв, житель Черкас:

Зараз, до речі ціна, кілограма 5 гривень, а ще 2 дні тому було 3 гривні. От тут просто до нас зупинилася людина - захотіла підключитись, теж алергік, каже: я буду доплачувати ще 2 гривні за зібраний вами кілограм і ціна в нас стала 5 гривень.

Зібрану амброзію активісти утилізують у компостній ямі одного з місцевих підприємств. Та купуватимуть її недовго, доки рослина не почала цвісти. Рвати її під час цвітіння - марна справа.