Одеські депутати вп'яте за останні роки хочуть взяти кредит для міста. Причому за попередні позики ще не розрахувалися.

Хто віддаватиме гроші і як це вплине на пересічних одеситів ? Про це далі в матеріалі.

Півмільярда гривень - саме така діра зараз в Одеському бюджеті. І саме таку суму міськрада планує позичити найближчим часом. Мовляв, усі фінансові плани зруйнувала коронакриза. На запозичені гроші планують профінансувати ліфтове господарство, будівництво, дорожні роботи тощо.

Світлана Бедрега, заступниця Одеського міського голови, директорка департаменту фінансів Одеської міськради:

Якщо в березні ми недоотримали 12 млн, то за перше півріччя ми при плані загального фонду бюджету міста 4 млрд. 91 млн. грн., ми отримали в бюджет 3 млрд. 596 млн. грн. За перше півріччя ми недоотримали майже 500 млн. грн. Недоотримані кошти відобразились на виконанні видаткової частини.

Депутати вже проголосували за те, щоб взяти кредит. Утім, торік у грудні ці самі народні обранці ухвалювали бюджет, який передбачав доволі великі суми на ті ж важливі соціальні питання: і на комунальне господарство, і на інфраструктуру, і на будівництво. Нові позики для Одеси наразі небезпечні, переконують експерти. Повернути кошти неможливо, якщо джерел погашення немає.

Геннадій Чижов, економічний експерт:

Они же не бурут этот кредит, чтобы перекредитоваться со старыми. Можно было договорится с Минфином и через бюджет развития, который составляет мизерную сумму 1.5 млрд. И как ты с этих денег заработаешь городу? Ну 20% годовых ты заработал. Это 300 млн. грн. А только один кредит 500 млн. Плюс еще проценты.

Про ефективність міського господарства не йдеться - запевняє депутат Одеської облради Віктор Баранський.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Знаете, можно взять кредитов, чтобы больше зарабатывать. Если бы коммунальные предприятия были прибыльными, можно было бы привлечь кредит, вложить в развитие, чтобы они еще больше денег заработали. Тогда да, это имеет экономический смысл. А брать кредит, чтобы залатать пару дырок и повесить 2 фонаря по завишеным в несколько раз сметам.

За останні роки Одеса бере вже п'ятий кредит. Нині борг сягає трьох з половиною мільярдів, а це третина річного бюджету міста.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради,"Опозиційна платформа - За життя":

А что такое кредиты государства, горвласти? Это будущие налоги. Чтобы отдать кредиты, государству придется повышать налоги. Это мировая практика. Если власть неуверена, что они останутся на следующие 5 лет, у них есть возможность сейчас взять кредит, заработать на карман, украсть, а потом вдруг их не переизберут. А отдавать-то будет следующий созыв.

Чи відчули одесити покращення якості життя останнім часом - питання риторичне. А от що кожен городянин уже сьогодні винен через міські позики тим чи іншим фінансовим структурам чималу суму - факт.