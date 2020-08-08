Кабинет министров Украины утвердил указ президента о предоставления Ливану гуманитарной помощи.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение было принято в связи с недавним взрывом в порту Бейрута.

Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута.

Отмечается, что помочь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута согласились ряд стран. Это страны ЕС, Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция.

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