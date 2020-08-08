Більш як сорок тисяч кандидатів ідуть на місцеві вибори від партії "Батьківщина". Про це сьогодні заявила лідер об'єднання Юлія Тимошенко. Головною метою політсили вона назвала виправлення непрофесійних дій влади. також Тимошенко особисто представила кандидата від "Батьківщини" в мери столиці. Це Олексій Кучеренко - депутат кількох скликань та ексміністр з питань ЖКГ в її уряді.

Олексій Кучеренко, кандидат в мери Києва від партії "Батьківщина":

Перше це повний аудит фінансової і бюджетної системи міста Києва. 57.5 млрд грн бюджет річний міста. 150 млн гривень витрачається щоденно скажіть, будь ласка, кияни, ви відчуваєте це на собі? я думаю, ви скажете - ні. І будете абсолютно праві - "Батьківщина" сьогодні представляє єдину професійну команду і основне гасло, основна мета виборчої компанії полягає в тому, Київ заслуговує на краще.

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина":