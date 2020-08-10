За останню добу в Україні виявили 1199 нових інфікованих коронавірусом. Загальна статистика підтверджених заражень - наблизилася до 81 тисячі. Від початку епідемії від ускладнень померли майже 1900 українців. Близько 44 тисяч - вилікувалися. Найвищі показники захворюваності - в Києві, на Львівщині, Івано-Франківщині, Харківщині та Буковині.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

СOVID нікуди не уходить. Якщо порівняти ті цифри, які у нас були по захворюваності на початку червня, середині червня і що у нас відбувається зараз, то ми зросли майже в два з половиною рази. Я б просив не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби.