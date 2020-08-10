Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи на этой неделе [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, матчем между "Аталантой" (Италия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция) на стадионе "Да Луш" в португальском Лиссабоне стартует четвертьфинал Лиги чемпионов.
Главным претендентом на победу в самом престижном футбольном турнире Европы букмекеры считают "Манчестер Сити" (Англия), "выбивший" мадридский "Реал". Из всех участников 1/4 финала Лиги Чемпионов турнир выигрывали только "Барселона" (Испания) и "Бавария" (Германия).
Лига чемпионов, 1/4 финала:
- 12 августа (среда): "Аталанта" (Италия) - "ПСЖ" (Франция), 22:00 "Футбол 1", "Матч!";
- 13 августа (четверг): "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания), 22:00 "Футбол 2", "Матч!";
- 14 августа (пятница): "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 22:00 "Футбол 1", "Матч!";
- 15 августа (суббота): "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) 22:00 "Футбол 2", "Матч!".
Лига чемпионов, 1/2 финала:
- 18 августа: "Аталанта"/"ПСЖ" - "РБ Лейпциг"/"Атлетико", стадион "Да Луш";
- 19 августа: "Манчестер Сити"/"Лион" - "Барселона"/"Бавария", стадион "Жозе Алвеладе".
Ранее сообщалось, что двое футболистов киевского "Динамо" заразились коронавирусом.
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В 1/4 финала встретятся футбольные клубы "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", "Базель", "Севилья", "Байер", "Копенгаген", "Интер" и украинский "Шахтер"