Майже пів сотні дітлахів сільської громади на Миколаївщині безоплатно навчаються азів яхтингу. Для цього спеціально облаштували територію, запросили тренера та організували підвезення гуртківців. Марина Михайловська побувала на тренуванні.

На этой территории была свалка. Общими усилиями все убрано, машинами вывезено, и теперь у нас здесь великолепная площадка для сброса.

Невеличку занедбану ділянку узбережжя між базами відпочинку вирішили віддати юним яхтсменам Чорноморки. Село розташоване біля лиману. Дітям займатися в тихій водоймі, де немає великої навігації, зручно та безпечно.

Коли два місяці тому відкривали гурток, ніхто й не підозрював, що на вітрильний спорт буде такий попит. Дар'я на тренуванні лише втретє. Але переконана, що дівчата можуть упоратися з яхтами не гірше за хлопців.

Дар'я Машкіна, вихованка гуртка з вітрильного спорту:

Я вмію робити повороти. Ще я зрозуміла, як парус можна розкладати і складати. Це красиво. Це спорт.

Допомагає новачкам Єгор. Він у вітрильному спорті 4 роки. Хлопець уже бере участь у професійних змаганнях і має власну яхту, на якій неодноразово здобував перемогу.

Єгор Попич, вихованець гуртка з вітрильного спорту:

Это руль, он вставляется в петли, им нужно управлять. Шверт нужен, чтобы яхту не сносило в сторону. Черпаки нужны, чтобы отчерпывать воду.

На рахунку тренера Сергія Шуста не один вихованець-переможець. Серед гуртківців, переконаний він, теж є майбутні чемпіони. І що для цього потрібно, точно знає.

Сергій Шуст, тренер з вітрильного спорту:

Парусный спорт еще называют шахматы на воде. Чтобы победить в соренованиях, нужна не только физическая подготовка, материальная часть. Еще надо много знать. В том числе, навыки в гидродинамике, в аэродинамике, знание погоды, направление ветра, понимать, как паруса работают.

Серед сільських громад Миколаївщини Чорноморська єдина зважилася відкрити такий гурток. І планів, як його розвивати, чимало. Зокрема, хочуть докупити плавзасоби, облаштувати нічну стоянку та спортивний майданчик. А ще мріють приймати спортсменів із інших областей.