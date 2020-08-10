Німеччину випалює серпневим сонцем [ Редактировать ]
Німеччина знемагає від серпневої спеки. У багатьох районах країни стовпчики термометрів піднялися до плюс 37. Тож люди рятуються, як можуть: пірнають у водойми і масово скуповують морозиво.
Німці шкодують, що через пандемію не змогли поїхати у відпустки до моря. Натомість радіють нагоді по-новому оцінити місцевий відпочинок. Температурне полегшення має прийти до країни вже цього тижня. Щоправда, похолодання, за прогнозом синоптиків, принесе із собою потужні грози.
Кристін Котлер, жителька Франкфурта:
Спека? Більше пийте і лишайтеся в тіні - зазвичай я з тих, хто полюбляє сонечко. Однак, це - занадто. Особливо у місті, де немає вітру. Звісно, краще б цей час проводити на морі, але в часи коронавірусу це теж не дуже весело.
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