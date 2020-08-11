"Мусорный остров" вырос до размеров Франции (фото) [ Редактировать ]
Самый большой "мусорный остров" в Тихом океане достиг размеров Франции. Об этом заявил внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто, сообщает РИА "Новости".
По словам ученого, всего на планете существует пять подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений. Туда "стекается" пластик со всего мира.
Самый большой "мусорный остров" в северной части Тихого океана по размеру больше, чем американский штат Техас, по площади он равен Франции. Исследователи из проекта Ocean Cleanup считают, что он покрывает 1,6 млн кв. км. Концентрация пластика оценивается до 100 кг на кв. км в центре и снижается до 10 кг на кв. км во внешних частях пятна.
Он состоит из пластика и других отходов, принесённых водами Северо-тихоокеанской системы течений. Водоворот системы собирает мусор со всей северной части Тихого океана, в том числе из прибрежных вод Северной Америки и Японии. Отходы подхватываются поверхностными течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы.
По оценкам, ежегодно в мире производится около 100 млн тонн пластиковых отходов, и около 10% этого пластика попадает в океаны. Еще 20% мусора выбрасывается с палуб кораблей, находящихся в открытом море.
Исследователи посчитали, что отходы с западного побережья Северной Америки попадают на "мусорный остров" примерно за 5 лет, а с восточного побережья Азии - за год или меньше.
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