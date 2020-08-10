В Жмеринском районе Винницкой области в ночь на понедельник, 10 августа, полиция арестовала 5 грузовиков с мусором из Львовской области.

Гостей из другого региона поймали "на горячем", когда они сгружали бытовые отходы на сельскохозяйственные поля недалеко от Жмеринки.

Полицейские получили жалобу, что уже две недели кто-то сбрасывает мусор в этом районе. При осмотре частного земельного участка, обнаружили стихийную свалку и грейдер, который засыпал мусор грунтом.

К моменту прибытия полицейских, один из крупногабаритных грузовиков уже разгрузил мусор, еще четыре ждало своей очереди.

Полиция открыла уголовное производство по статье 239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы.

Транспортные средства арестованы. Полиция выясняет, кто и почему решил устроить среди поля свалку.

Ранее сообщалось, что под Киевом на свалку свозили "инфицированный" мусор.