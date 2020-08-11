ОП-ЗЖ требует обеспечить безопасные условия для проведения местных выборов в Украине [ Редактировать ]
Депутатская фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратилась к главе Службы безопасности Украины И. Баканову с требованием обеспечить надлежащие безопасные условия для организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на всей подконтрольной Украине территории.
Оппозиционеры отметили, что Постановлением ЦИК от 8 августа 2020 № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" полмиллиона граждан Донецкой и Луганской области лишены права избирать своих представителей в органы местного самоуправления.
"Отмена выборов в органы местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской областей является ограничением и нарушением гражданских прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины. Обращаемся к вам как к главе Службы безопасности Украины и требуем обеспечить надлежащие безопасные условия для организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 на всей подконтрольной Украины территории, включая: в Донецкой области – Светлодарскую, Торецкую, Волновахскую, Ольгинскую, Угледарскую, Мирненскую, Сартанскую, Авдеевскую, Марьинскую и Очеретинскую объединенные территориальные громады и Луганско–Горскую, Лисичанскую, Попаснянскую, Северодонецкую, Нижнетепловскую, Станично-Луганскую, Криворожскую и Счастьевскую громады и защитить конституционные права граждан Донецкой и Луганской областей на свободное волеизъявление", - говорится в обращении, подписанном Сопредседателями фракции Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.
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