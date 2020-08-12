День молодежи: поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, празднуют Международный день молодежи.
Основан Международный день молодежи был Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года. Поздравьте в это день всех, кто чувствует себя молодым, невзирая на возраст. Оно особенное и уникальное, ведь такова сама молодость.
Круто звучит - "День молодежи"!
А наша молодость - в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое -
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!
***
Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.
***
С Днем молодежи поздравляю,
Желаю сердцем не стареть,
Успехов вам и процветания,
Пусть хочется от счастья петь.
Пусть молодость живет бессменно
И в теле вашем и в душе,
Пусть кружат вас азарт и дерзость
В своем веселом вираже.
Поздравляю с днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.
***
Тех, кто живет на кураже,
У кого молодость в душе.
С днем молодежи поздравляем,
И быть активными желаем.
Встреч ярких, радостных, веселья,
Всегда хорошего Вам настроения.
Вы будьте счастливы, любимы,
Все дни удачны и неповторимы.
***
Молодежи, несомненно,
Двери все в судьбе открыты,
Приключенья, неизменно,
Прилипают, как магниты.
Это время золотое,
Набирайтесь впечатлений!
С авантюрой за душою
Мчитесь к новым достиженьям!
В Международный день молодежи желаем ребятам всего мира учесть горький и счастливый опыт предыдущих поколений, и пользуясь им, пройти по своему новому, уникальному пути в жизнь, полную любви, радости, мира, который они подарят своим детям и родителям. Мы верим в современную молодежь! Вы обязательно найдете силы построить мир без насилия и страха.
***
Молодость - как настроение
Взрослой возможно души.
Ты это стихотворение
Вдруг закрывать не спеши.
Сядем сегодня, как водится,
Плюнуть на эти года.
Молодость не переводится
В наших сердцах никогда.
Беззаботность, радость и веселье - спеши сохранить то, чем наградила тебя жизнь. Смейся, пой, танцуй и веселись, запомни эти минуты счастья и пронеси их через года. Не забывай о родителях, бабушках и дедушках - они подарили тебе это счастье быть молодым!
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