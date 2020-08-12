В среду, 12 августа, празднуют Международный день молодежи.

Основан Международный день молодежи был Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года. Поздравьте в это день всех, кто чувствует себя молодым, невзирая на возраст. Оно особенное и уникальное, ведь такова сама молодость.

Круто звучит - "День молодежи"!

А наша молодость - в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое -

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

***

Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.

***

С Днем молодежи поздравляю,

Желаю сердцем не стареть,

Успехов вам и процветания,

Пусть хочется от счастья петь.



Пусть молодость живет бессменно

И в теле вашем и в душе,

Пусть кружат вас азарт и дерзость

В своем веселом вираже.

Поздравляю с днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.

***

Тех, кто живет на кураже,

У кого молодость в душе.

С днем молодежи поздравляем,

И быть активными желаем.



Встреч ярких, радостных, веселья,

Всегда хорошего Вам настроения.

Вы будьте счастливы, любимы,

Все дни удачны и неповторимы.

***

Молодежи, несомненно,

Двери все в судьбе открыты,

Приключенья, неизменно,

Прилипают, как магниты.



Это время золотое,

Набирайтесь впечатлений!

С авантюрой за душою

Мчитесь к новым достиженьям!

В Международный день молодежи желаем ребятам всего мира учесть горький и счастливый опыт предыдущих поколений, и пользуясь им, пройти по своему новому, уникальному пути в жизнь, полную любви, радости, мира, который они подарят своим детям и родителям. Мы верим в современную молодежь! Вы обязательно найдете силы построить мир без насилия и страха.

***

Молодость - как настроение

Взрослой возможно души.

Ты это стихотворение

Вдруг закрывать не спеши.

Сядем сегодня, как водится,

Плюнуть на эти года.

Молодость не переводится

В наших сердцах никогда.

Беззаботность, радость и веселье - спеши сохранить то, чем наградила тебя жизнь. Смейся, пой, танцуй и веселись, запомни эти минуты счастья и пронеси их через года. Не забывай о родителях, бабушках и дедушках - они подарили тебе это счастье быть молодым!