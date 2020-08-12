Экс-народный депутат Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева, а его команда "ЭкоПартии" идет в Киевсовет.

Об этом он написал в Facebook.

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"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда "ЕкоПартии" – в Киевсовет. Я устал задавать себе одни и те же вопросы: Почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас вместо этого лишь незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки?

Все просто: рыба гниет с головы. Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы", - объяснил свое решение Береза.

Он также рассказал, что поведет в Киевсовет свою партию экологической идеологии.

"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей “ЕкоПартии” в Киевсовет. В наших рядах - профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть от коррупции!", - написал Береза.

Ранее сообщалось, что телеведущий Сергей Притула заявил о намерении баллотироваться на пост мэра столицы.