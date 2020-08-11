Во вторник, 11 августа, появилась информация о том, что телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". Об этом сообщает "Политика страны".

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула на сборах актива партии "Голос" во вторник в Киеве.

Ранее в Телеграм-канале политической силы появилось сообщение:

Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!

Ранее сообщалось, что выборы президента в Польше "сорваны".