"Я баллотируюсь на пост мэра Киева" - Притула [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, появилась информация о том, что телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". Об этом сообщает "Политика страны".
"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула на сборах актива партии "Голос" во вторник в Киеве.
Ранее в Телеграм-канале политической силы появилось сообщение:
Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!
Ранее сообщалось, что выборы президента в Польше "сорваны".
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