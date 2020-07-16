Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборы мэра Киева. На заседании партии присутствовал президент Владимир Зеленский.

Партия совместно с главой государства выбрала единого кандидата из пяти претендентов. Так, на выборы мэра столицы от партии "Слуга народа" будет выдвигаться Ирина Верещук.

"В праймериз победила Ирина Верещук. Она набрала 87 голосов", - сообщил источник издания, присутствовавший на заседании.

Следующими по рейтингу расположились Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура.

Напомним, на парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук избрана в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии Слуга народа, № 29 в списке. Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.

4 сентября 2019, Кабинет министров Украины назначил Ирину Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины. 15 ноября 2019 года Ирина Верещук уволилась с должности представительницы Кабинета министров в Верховной Раде.

Ранее Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы.