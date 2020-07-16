"Слуга народа" выбрала кандидата в мэры Киева [ Редактировать ]
Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборы мэра Киева. На заседании партии присутствовал президент Владимир Зеленский.
Партия совместно с главой государства выбрала единого кандидата из пяти претендентов. Так, на выборы мэра столицы от партии "Слуга народа" будет выдвигаться Ирина Верещук.
"В праймериз победила Ирина Верещук. Она набрала 87 голосов", - сообщил источник издания, присутствовавший на заседании.
Следующими по рейтингу расположились Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура.
Напомним, на парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук избрана в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии Слуга народа, № 29 в списке. Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.
4 сентября 2019, Кабинет министров Украины назначил Ирину Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины. 15 ноября 2019 года Ирина Верещук уволилась с должности представительницы Кабинета министров в Верховной Раде.
Ранее Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы.
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