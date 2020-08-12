В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. В результате таких осадков улицы затопило, упало одно дерево. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что на улице Лунина на электросети упала крупная ветка.

Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13. На 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.

Ранее мы писали о том, что улицы Днепра превратились в реки.