Одессу затопило (видео) [ Редактировать ]
Непогода в Одессе / Фото: Думская
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. В результате таких осадков улицы затопило, упало одно дерево. Об этом сообщает "Думская".
Сообщается, что на улице Лунина на электросети упала крупная ветка.
Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13. На 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.
Ранее мы писали о том, что улицы Днепра превратились в реки.
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