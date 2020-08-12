Во вторник, 11 августа, в Днепре прошел мощный ливень с градом, который "затопил" улицы города и превратил их в реки. Об этом сообщает "Информатор".

Шквальной ветер поломал деревья, а град побил автомобили.

Стихия "натворила дел" в основном в центральной части города, там автомобили пробирались по дорогам вплавь,

Так, пострадали несколько районов города.

"Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки", - говорится в сообщении.

Ранее сильный дождь привел к затоплению многих улиц в Киеве.