Дипломати Євросоюзу обговорять ситуацію у Білорусі [ Редактировать ]
Через події у Білорусі очільники МЗС країн Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію. Засідання відбудеться у п'ятницю. Про це повідомили у польському Міністерстві закордонних справ.
Офіційна позиція Євросоюзу - вибори в Білорусі не були чесними й справедливими. Реакцію силовиків на протести в Брюсселі назвали неприпустимою. Владу в Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів. І розпочати діалог із суспільством.
З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції. А в Німеччині й Литві закликали запровадити проти Білорусі нові санкції. Також - за фальсифікацію виборів, насильство й арешти - потенційні санкції проти білоруських посадовців розглядають і у Вашингтоні.
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