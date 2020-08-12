У Латвії туристам пропонують відпочити у дзеркальному будиночку [ Редактировать ]
Наодинці з природою. У Латвії пропонують унікальний відпочинок на річці Амата. На березі спорудили дзеркальний будиночок, щоб він був непомітним серед дерев. До конструкції прикріпили троси.
Тому її можна переправити або підвісити над річкою. Запрошують сюди тих, хто хоче наблизитися до природи. Можна просто повечеряти - для гостей тут готують на окремій кухні. Або ж - і переночувати. Ані душу, ані вбиральні в будиночку немає, але власники кажуть - оселя заброньована на кілька місяців наперед.
Гундега Скурдіна, власниця будинку:
У нас можна провести незвичайну ніч. Послухати, як шумить річка, як співають птахи, як живе і дихає ліс. А він щохвилини різний, щомиті змінює настрій.
Яна Хербста, гостя будинку:
Ми приїхали на одну ніч, але вирішили залишитися на довше. Тут справді відчуваєш себе частинкою природи. Уночі ми навіть прокинулися від гучного хлюпоту - мабуть, якийсь звір перебігав через річку. Зовсім не страшно, але ж так цікаво.
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