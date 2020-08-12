Скандал у Держрезерві: комбінат "Прогрес" залишив підприємців без доступу до орендованих приміщень [ Редактировать ]
І це вже не перший гучний скандал, пов'язаний з Держрезервом за останній час. Минулого місяця на одному з найбільших складських комплексів столиці - держкомбінаті "Прогрес" зі зміною керівництва виник конфлікт із підприємцями, які орендували в Комбінату місця на зберігання товарів. У чому суть конфлікту, дивіться далі в матеріалі.
Один із найгучніших конфліктів між Держрезервом та підприємцями розгорівся минулого місяця. Комбінат "Прогрес" - стратегічні склади держави. Комплекс входить до системи Держрезерву.
Після розпаду Радянського Союзу значну частину з десятків квадратних метрів почали здавати приватним компаніям, адже заповнити їх держава вже не могла. Та нещодавно тут змінилось керівництво - і почався конфлікт.
Нове керівництво стратегічного підприємства стверджує, що після аудиту знайшли порушення закону. Тож підприємці, у яких були укладені з Комбінатом договори на зберігання товарів, одного ранку просто не змогли потрапити до власних товарів на десятки мільйонів гривень.
На комбінаті просто опустили шлагбауми. Отримати доступ до власного майна підприємці не можуть досі. За словами юристів, при цьому відсутні будь-які факти, які б вказували, що керівництво Комбінату зверталось у правоохоронні органи з повідомленням про корупційні схеми. А тим часом місця, де зберігаються їхні товари, вже рекламують в інтернеті як пропозицію для оренди!
Отже підприємці впевнені - під гаслом "боротьби з корупцією" ховається ні що інше, як намагання нових очільників побудувати власну схему оборудок. Ми будемо стежити за подальшими подіями і вже завтра у випуску "Подродиць" продовжимо цю тему.
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