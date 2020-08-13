Київ вимагає екстрадиції затриманих у Білорусі "вагнеровців" [ Редактировать ]
Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків з угруповання "Вагнер". Їх підозрюють в терористичних акціях. Слідство встановило, що затримані брали активну участь у бойових діях на Донбасі у складі проросійських бандформувань.
Нагадаю, 29 липня тридцятьох двох "вагнерівців" затримали спецслужби Білорусі. У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами.
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