У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні

Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків з угруповання "Вагнер". Їх підозрюють в терористичних акціях. Слідство встановило, що затримані брали активну участь у бойових діях на Донбасі у складі проросійських бандформувань.

Нагадаю, 29 липня тридцятьох двох "вагнерівців" затримали спецслужби Білорусі. У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами.