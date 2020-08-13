Найбільше заражень відучора знову на Львівщині, Харківщині і Києві

1433 випадки коронавірусу підтверджено в Україні за минулу добу. Загальна статистика хворих наближається до 37 тисяч. Вилікувалися понад 45 тисяч людей, померли майже дві тисячі.

Найбільше заражень відучора знову на Львівщині, Харківщині і Києві. На стаціонарному лікуванні перебувають 5 з половиною тисяч пацієнтів.

Щоб отримати реальні дані щодо захворюваності в країні, у МОЗі пропонують збільшити кількість тестувань. Зараз за добу проводять близько 20 тисяч перевірок.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: