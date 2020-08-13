В Україні за добу проводять 20 тисяч тестів на коронавірус [ Редактировать ]
1433 випадки коронавірусу підтверджено в Україні за минулу добу. Загальна статистика хворих наближається до 37 тисяч. Вилікувалися понад 45 тисяч людей, померли майже дві тисячі.
Найбільше заражень відучора знову на Львівщині, Харківщині і Києві. На стаціонарному лікуванні перебувають 5 з половиною тисяч пацієнтів.
Щоб отримати реальні дані щодо захворюваності в країні, у МОЗі пропонують збільшити кількість тестувань. Зараз за добу проводять близько 20 тисяч перевірок.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Дуже важливо їх тестувати, тому що тоді ми взнаємо реальну картину, тоді ми діагностуємо більшу кількість людей, які офіційно мають ту хворобу COVID-19 і зможемо вчасно надати медичну допомогу, тому що тут дуже важливо вчасно її надавати.
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