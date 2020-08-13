Каким знакам зодиака в конце августа придется принять судьбоносное решение [ Редактировать ]
Некоторым знакам зодиака в последний месяц лета предстоит принять судьбоносное решение. Астрологи предупредили , что кому-то придется сделать серьезный выбор в профессиональной сфере, кого-то ждет выбор в сфере любовной. Тем не менее, от этого решения будет многое зависеть в будущем, пишет SlovoFraza.
Tелец
Вам предстоит сложный выбор, касающийся карьеры: или остаться на старой работе, либо же согласиться на рискованное предложение. Хорошенько все обдумайте.
Лев
Bаш выбор коснется темы профессионального роста. B вашей компании возникнет перестановка, где появится шанс завоевать руководящую должность. Но будьте готовы к жесткой конкуренции за это место.
Стрелец
Ваш выбор коснется романтической тематики. Скорее всего, у семейных Стрельцов возникнет соблазн сходить налево или же пофлиртовать с кем-то. А одиноким знакам зодиака нужно будет понять: пускать в жизнь новую симпатию или подождать.
Kозерог
Астрологический прогноз даст выбор: поговорить с любимым человеком о проблемах в отношениях или же игнорировать. Bозможно, разговор приведет к расставанию.
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