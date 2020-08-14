У Білорусі тривають акції протесту. У Мінську та інших містах ніч минула без масових протистоянь на вулицях між мітингувальниками та силовиками. Із СІЗО почали випускати раніше затриманих активістів, декого одразу забирають до лікарень. Звільнені розповідають про катування, відсутність їжі та нелюдські умови утримання.

Натомість в МВС Білорусі запевняють - жодних знущань не було. Також з ізолятора відпустили одного із чотирьох затриманих українців. Імені його не називають. Він має сплатити штраф. Доля інших трьох вирішується - повідомили в українському МЗС.