За минулу добу в Україні підтверджені 1592 випадки коронавірусу. Це новий антирекорд у статистиці захворюваності на COVID-19.

За минулу добу від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися - 530. З початку пандемії коронавірус виявили у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині і в Києві.