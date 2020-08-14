COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні підтверджені 1592 випадки коронавірусу. Це новий антирекорд у статистиці захворюваності на COVID-19.
За минулу добу від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися - 530. З початку пандемії коронавірус виявили у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині і в Києві.
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