Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
У світі - понад 21 мільйон випадків коронавірусу. 13 мільйонів пацієнтів вже побороли COVID-19. 751 тисяча - померла. Найбільше інфікувань у США, Бразилії, Індії та Росії. Україна за показниками заражень на 31-му місці.
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