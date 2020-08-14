14 августа 2020 года христиане восточного обряда празднуют Происхождение (изнесение) честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество с давних времен называется Первый, или Медовый Спас, а также Маковея.

Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Каждый год в августе часть Животворящего Креста приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.

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В этот день у верующих начинается короткий, но строгий Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.

Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Тем, у кого есть своя пасека, необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.

Что категорически нельзя делать в этот день

Главный запрет связан с ограничениями в еде и развлечениях. 14 августа начинается довольно суровый пост - Успенский. В течение двух недель верующие не употребляют мяса, молочных продуктов, яиц. Даже растительное масло можно добавлять в блюда не во все дни.

В этот день нужно поститься. Рекомендуется употреблять сырые фрукты и овощи, орехи, мед, сухофрукты и хлеб.

На Медовый Спас нежелательно работать.

На Медовый Спас нельзя никому желать зла, ведь ваши негативные помыслы вернутся к вам сторицей.

На Маковея также нельзя громко говорить и устраивать шумные застолья. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, а именно в этот день они собирают мед.

Также в этот день нельзя убирать в доме и работать в огороде, ведь это религиозный праздник. Все работы надо завершить накануне.

Ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают три Спаса в 2020 году.