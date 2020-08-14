В пятницу, 14 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выход работников предприятий на забастовки в рамках акций солидарности. Об этом сообщает "БелТА".

"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - отметил глава государства в начале совещания по работе стройотрасли.

Забастовки от назвал "попытками раскачивания трудовых коллективов в стране" и предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Ранее мы писали о том, что Леонид Кравчук выступил за остановку кровавых событий.