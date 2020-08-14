Паук-хулиган всю ночь "терроризировал" мужчину (видео) [ Редактировать ]
В австралийском штате Новый Южный Уэльс в дверь мужчины звонил паук-охотник и не давал ему спать.
Об этом пострадавший сообщил в соцсети.
По информации, австралиец проснулся в два часа ночи, так как ему кто-то позвонил в дверь. Оказалось, ночным гостем был гигантский паук-охотник из семейства Sparassidae.
Он будил меня несколько раз. Мне пришлось отключить звонок до утра, чтобы хоть немного поспать.
Отмечается, что лапы паука-охотника могут достигать 30 сантиметров, однако он для людей опасности не представляет.
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