Маленькие супергерои: паук "дал" детям суперспособности [ Редактировать ]
В боливийской провинции Чайянта трое братьев получили отравление после укуса паука, потому что решили, что укус паука может дать им необычные способности.
Об этом пишет Daily Star.
По информации, восьмилетний, десятилетний и двенадцати летние братья попали в больницу с симптомами отравления ядом каракурта. Врачи не смогли помочь маленьким мечтателям и отправили их в другую больницу.
Отмечается, что помочь им смогли только медики из детского центра дали маленьким фантазерам сыворотку, после которой они поправились и через несколько дней детей выписали.
Читайте еще, женщина пожаловалась врачам на боль в ухе, а в итоге там обнаружили гнездо паука. Медики смогли достать опасный предмет.
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