В боливийской провинции Чайянта трое братьев получили отравление после укуса паука, потому что решили, что укус паука может дать им необычные способности.

Об этом пишет Daily Star.

По информации, восьмилетний, десятилетний и двенадцати летние братья попали в больницу с симптомами отравления ядом каракурта. Врачи не смогли помочь маленьким мечтателям и отправили их в другую больницу.

Отмечается, что помочь им смогли только медики из детского центра дали маленьким фантазерам сыворотку, после которой они поправились и через несколько дней детей выписали.

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