Видача "вагнерівців" Росії - недружній крок Білорусі стосовно України. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, влада Білорусі винесла не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємин. Він зазначив, що ця ухвала погано позначиться на відносинах двох держав. Адже Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців Вагнера у конфлікті на Донбасі на боці незаконних збройних формувань.