Біля Маврикія розкололося японське судно [ Редактировать ]
Японське судно, що сіло на мілину біля берегів Маврикія, розкололося надвоє. У воду вилилося близько 90 тонн нафти, яку не встигли відкачати. Влада острова розпочала буксирування носової частини - її планують затопити за тисячу кілометрів від берега.
Суховантаж з чотирма тисячами тонн нафтопродуктів налетів на риф у районі унікального морського заповідника. Науковці вже назвали аварію екологічною катастрофою небувалих для держави масштабів.
Маврикійська влада готує позов про компенсацію збитків до компанії судновласниці.
по теме
Жителі Маврикія рятують узбережжя від розлитої нафти
Сотні жителів острова Маврикій, що в Індійському океані, вийшли на порятунок тамтешніх вод. Неподалік узбережжя перекинулося судно з майже чотирма тисячами тонн нафти
Жителі Маврикію масово стрижуться, щоб врятувати екологію
Зрізане волосся острів'яни використовують для виготовлення плавучих бар'єрів, якими збирають нафту. За словами екологів, це найкраща губка для палива, що розлилося з танкера, і тепер загрожує унікальній рифовій екосистемі
Сотні жителів острова Маврикій прибирають нафту з узбережжя
Сотні жителів острова Маврикій, що в Індійському океані, вийшли на порятунок тамтешніх вод. Неподалік узбережжя перекинулося судно з майже чотирма тисячами тонн нафти
На Херсонщині виявили сотні тисяч мертвих карасів
На Херсонщині масовий мор риби. Понад півтора мільйона карасів, бичків та краснопірок виявив рибоохоронний патруль на Дніпровсько-бузькому лимані, поблизу села Софіївка.
У Лівані дві тисячі лікарів залишилися без роботи
Більш як двом десяткам шпиталів необхідна термінова фінансова допомога. Крім того, частина фахівців виїжджає на роботу за кордон