Науковці вже назвали аварію екологічною катастрофою небувалих для держави масштабів

Японське судно, що сіло на мілину біля берегів Маврикія, розкололося надвоє. У воду вилилося близько 90 тонн нафти, яку не встигли відкачати. Влада острова розпочала буксирування носової частини - її планують затопити за тисячу кілометрів від берега.

Суховантаж з чотирма тисячами тонн нафтопродуктів налетів на риф у районі унікального морського заповідника. Науковці вже назвали аварію екологічною катастрофою небувалих для держави масштабів.

Маврикійська влада готує позов про компенсацію збитків до компанії судновласниці.