Єврокомісія готує персональні санкції проти білоруської влади [ Редактировать ]
Євросоюз підтримує вимоги білоруських протестувальників - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Очільник німецького МЗС Гайко Маас повідомив, що Єврокомісія готує персональні санкції проти осіб, причетних до насильства і фальсифікацій на виборах у Білорусі.
Тим часом у Празі і Варшаві пройшли тисячні мітинги на знак солідарності із білоруськими протестувальниками. Учасники тримали в руках біло-червоні прапори і плакати "Зупиніть насильство" і "Вільна Білорусь".
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