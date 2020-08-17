Євросоюз підтримує вимоги білоруських протестувальників - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Очільник німецького МЗС Гайко Маас повідомив, що Єврокомісія готує персональні санкції проти осіб, причетних до насильства і фальсифікацій на виборах у Білорусі.

Тим часом у Празі і Варшаві пройшли тисячні мітинги на знак солідарності із білоруськими протестувальниками. Учасники тримали в руках біло-червоні прапори і плакати "Зупиніть насильство" і "Вільна Білорусь".