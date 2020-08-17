Выходные в сентябре: как будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Сентябрь / Фото: Pixabay
В сентябре нас ждет 30 дней, 22 из которых рабочих и 8 выходных.
- Рабочими в сентябре будут 1,2,3,4,7,8,9,1011,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 числа включительно.
- Соответственно, выходными - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.
Официальных праздников, которые влекут за собой дополнительный выходной, в сентябре-2020 нет.
Праздники в сентябре:
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 6 сентября - Международный день предпринимателя
- 8 сентября - День солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты
- 12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта
- 13 сентября - День танкиста
- 16 сентября - День HR-менеджера
- 17 сентября - День спасателя
- 19 сентября - День фармацевта
- 21 сентября - День мира
- 27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя
- 30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек
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