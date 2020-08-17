В сентябре нас ждет 30 дней, 22 из которых рабочих и 8 выходных.

Рабочими в сентябре будут 1,2,3,4,7,8,9,1011,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 числа включительно.

Соответственно, выходными - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.

Официальных праздников, которые влекут за собой дополнительный выходной, в сентябре-2020 нет.

Праздники в сентябре: