Зеленский уволил своего советника [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
"Уволить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №326/2020.
Отметим, что Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником в июле прошлого года.
В начале августа Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил посла Украины в Румынии.
Также мы писали о том, что Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины.
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