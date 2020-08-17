Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

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"Уволить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №326/2020.

Отметим, что Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником в июле прошлого года.

В начале августа Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил посла Украины в Румынии.

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