Зеленский уволил двух замглавы Службы внешней разведки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы от 25 июня опубликованы на сайте Офиса главы государства.
"Уволить Слядневу Екатерину Анатольевну с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №247/2020.
Другим указом №250/2020 Зеленский уволил из должности заместителя главы СВР Сергея Трегубенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.
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