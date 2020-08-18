Вони запросто долають високі огорожі, залазять на дерева та стрибають парапетами. У столиці Катару, доброчинець безкоштовно навчає охочих паркуру. Мета чоловіка - популяризувати цю дисципліну серед земляків. Як тренуються екстремали - дивіться далі.

Видовищні сальто, швидкісні розвертання та кульбіти - усе це під запальну музику прямісінько в центрі Доху, столиці Катару. У головній ролі в екстремальному дійстві - 25 - річний Хамзар, засновник однієї з небагатьох в країні паркур- шкіл. 5 років тому чоловік став призером всекатарських змагань з фрі-рану. Тоді в нього і виникла ідея створити власну школу паркуру, однак забракло коштів. Та й охочих опанувати таке мистецтво виявилося небагато. Як зізнається тренер, - здійснити давню мрію допоміг саме карантин.

Хамзар Меккауї, тренер з паркуру:

Через карантин люди звернули увагу на вуличні види спорту, - адже тренажерні зали були зачинені. Виходити на спортивні майданчики, - також було заборонено. Тож я розмістив у соцмережах оголошення про набір учнів для перших тренувань. Відгукнулося кілька людей. І тоді ми почали.

Тренуватися може кожен, адже Хамзар грошей за уроки не бере. Займаються спортсмени тричі на тиждень. Імпровізованим паркур-майданчиком стало подвір'я одного зі столичних готелів.

Хамзар Меккауї, тренер з паркуру:

Наша влада не вкладає кошти у розвиток цього виду спорту. Порівняно з іншими країнами, у нас він - не надто популярний. Зокрема, через відсутність спеціалізованих майданчиків для тренувань та, буцімто, травмонебезпечність паркуру.

Спершу заняття відвідувала переважно молодь, потім долучилися і люди середнього віку.

Камар, спортсмен:

Я багато переглядав роликів з трюками в інтернеті, коли ж дізнався, що у моєму місті є тренування з паркуру - одразу записався.

Яден, спортсмен:

Я гадав, - цей спорт для молоді. Але коли зробив перше сальто - зрозумів, ще не пізно. Це так круто. З кожним тренуванням я стаю ще більш вправним.

Нині Хамзар шукає інвестора, щоб облаштувати перший у місті громадський паркур-парк. За планом, там зможуть безкоштовно тренуватися усі охочі вдосконалювати свої навички в доланні перешкод.