Дело Шеремета: Антоненко вручат обвинительный акт [ Редактировать ]
Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, 18 августа планируют вручить обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Станислав Кулик, передает "УНН".
На вопрос, когда вручат обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Сегодня в 17:00 планируют вручать".
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее сообщалось, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дело об убийстве Павла Шеремета стороне защиты. Срок истекает 14 августа.
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