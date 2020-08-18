Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, 18 августа планируют вручить обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Станислав Кулик, передает "УНН".

На вопрос, когда вручат обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Сегодня в 17:00 планируют вручать".

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дело об убийстве Павла Шеремета стороне защиты. Срок истекает 14 августа.