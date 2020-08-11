Дело Шеремета: Кузьменко отпустили под домашний арест [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд принял решение заменить содержание под стражей круглосуточным домашним арестом для детского хирурга Юлии Кузьменко, являющейся одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в который он сел. Правоохранители выяснили, что в машину была заложена бомба.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко, а также ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.
Недавно суд оставил Андрея Антоненко под стражей, а МВД заявило, что Яна Дугарь не имеет алиби, которое бы подтверждало ее неучастие в этом преступлении.
Ранее сообщалось, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дело об убийстве Павла Шеремета стороне защиты. Срок истекает 14 августа.
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