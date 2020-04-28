Пентагон офіційно оприлюднив відео з НЛО. Невстановлені об'єкти потрапили на інфрачервоні камери американських винищувачів.

Один з пілотів ВПС США висловив припущення, що це можуть бути дрони. Дійсно, вони швидко рухаються, утім, не типово для земних технологій. Найстарішому з цих роликів - 16 років, два інших зафільмували у 2015. Пізніше - секретні матеріали, без згоди Пентагону, злили у мережу. І лише зараз військові зважилися визнати: дійсно було. Втім, у заяві оборонного відомства йдеться лише про невстановлені явища. Про інопланетян ані слова.