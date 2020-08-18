Без іспитів - зате зі справедливими оцінками

Без іспитів - зате зі справедливими оцінками. Британські школярі домоглися скасування автоматичних результатів випускних іспитів. Скасування стало результатом гучного скандалу, який струсонув країну, коли виявилося, що спеціально створений алгоритм занизив майже половину випускних балів. Які кінцеві оцінки використовуватимуть - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Спали його - скандують молоді протестувальники. На цьому аркуші - результати випускних екзаменів, які для багатьох стали неприємною несподіванкою.

Цього року британські школярі не складали іспитів. Їх скасували через розпал пандемії коронавірусу. Натомість уряд терміново розробив математичну модель оцінювання, яка мала замінити екзамени. Алгоритм брав до уваги результати попередніх тестів, минулі досягнення та загальну успішність школи.

Джойлон Могам, юрист:

Вийшло так, що учні слабших шкіл були покарані цим алгоритмом, за погану успішність своїх попередників у цих школах. А слабенькі школярі із сильніших закладів навпаки - отримали вищі бали, завдячуючи сильним попереднім випускникам. Це геть несправедливо.

У результаті тисячі випускників втратили можливість вступити до омріяних університетів.

Надіра Хуссейн, випускниця із заниженими балами:

Я дуже ціную навчання і сподівалася його продовжити у Королівському коледжі Лондона. Але натомість мені довелося вступати до іншого університету, - який не був моїм фаворитом. А все тому, що мої результати були несправедливими.

Після протестів школярів, учителів та директорів, уряд таки пішов на поступки. Результати, вирахувані алгоритмом - скасували. Натомість випускними балами вважатимуть річні оцінки учителів. Саме цього й добивалися школярі.

Гевін Вільямсон, міністр освіти Великої Британії:

Звісно, мені невимовно шкода усіх випускників, яким довелося пройти через усе це. Коли ми винайшли цю систему оцінювання, - вона отримала широку підтримку, адже ми хотіли забезпечити найсправедливіший алгоритм розрахунку. Але виявилося, що ця система не спрацювала, тож нам довелося діяти відповідно.

Втім, критика уряду на цьому не закінчилася. Адже винних за освітній хаос так і не покарали. Парламентська опозиція продовжує вимагати відставки міністра освіти. Мовляв, несправедливе оцінювання вже встигло зламати плани на майбутнє тисяч випускників.