Компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине - комедийный боевик о политике "Последний наемник" (The Last Mercenary). В главной роли - звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм. Об этом сообщил в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

За съемочный процесс в Украине отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media. Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст.

Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Ну что, теперь у украинцев еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию.

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